مفتى الجمهورية يدلى بصوته فى انتخابات النواب ويؤكد: التزام وطنى وتكليف شرعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - أدلى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد مفتي الجمهورية، عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الجوهري تُعد التزامًا وطنيًّا وتكليفًا شرعيًّا ينبغي لكل مواطن أن يؤديه؛ تعزيزًا لاستقرار الدولة وصونًا لمسارها الدستوري، مشددًا على أن التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرًا نزيهًا عن المصلحة العامة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية أو الاعتبارات الضيقة؛ فصوت كل فرد أمانة عظيمة يُحاسَب عليها أمام الله تعالى.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية تمثل إحدى أرقى صور المساهمة المجتمعية الواعية، التي تعمل على ترسيخ مؤسسات قوية تُجسّد إرادة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن صيانة هذه القيمة الوطنية مسؤولية كبيرة لا تقبل الإهمال أو التفريط.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح)