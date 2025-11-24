طوابير الناخبين أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان فى انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - اصطف عدد من الناخبين أمام بعض اللجان في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، صباح اليوم الإثنين، قبل فتح باب التصويت في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وتجمّع الناخبون أمام مقار اللجان قبل دقائق من فتح أبواب اللجان، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.

وانطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.