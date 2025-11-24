رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات النواب بالمعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - أدلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة محمد أمين الراعي الثانوية بنين بمنطقة المعادي.

وتشهد المرحلة الثانية من الانتخابات مشاركة واسعة في 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس 1316 مرشحًا بنظام الفردي، إضافة إلى قوائم قطاعي القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا.

وانطلقت الانتخابات فى محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، مع تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والمقرر والتي تستمر حتى مساء الثلاثاء 25 ديسمبر، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.وع مترشحين يصل إلى أكثر من 1,300 شخص.