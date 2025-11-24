الارشيف / أخبار مصرية

غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" تتابع التصويت في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير، الأمين العام للحزب، غرفة العمليات المركزية للحزب خلال الساعات الأولى للتصويت بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية واجراءات التصويت في مختلف المحافظات.

 

 

وحرص "الجزار" على التواصل المباشر مع الأمانات بالمحافظات، عبر تقنية "زووم"، لمتابعة نسب الإقبال والمشاركة أمام لجان الاقتراع، والتأكيد على ضرورة عمل أمانات الحزب بالمحافظات لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

 

وبدأت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها منذ الصباح الباكر قبل انطلاق التصويت لمتابعة سير انتخابات المرحلة الثانية مجلس النواب 2025، والتي تجرى في 13 محافظة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

 

وجاءت أعمال الغرفة المركزية بمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام للحزب وأمين التنظيم، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية للحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، والذين تابعوا تفاصيل العملية الانتخابية في مختلف الدوائر مع الأمانات والمرشحين، في إطار حرص الحزب على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

