انطلاق غرفة عمليات حماة الوطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - بدأت قبل قليل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية، وعددها 13 محافظة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب أحمد سرحان، رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب.

وتتابع غرفة العمليات مع أمانات الحزب في المحافظات الـ13، سير عمليات التصويت في اللجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة وإعداد التقارير اللازمة أولا بأول.

وشددت غرفة عمليات حماة الوطن، على أمانات المحافظات، وكذلك الأمانات النوعية ضرورة العمل على حث المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، والخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب المقبل.

كما طالبت غرفة عمليات الحزب، كافة مرشحيها في محافظات المرحلة الثانية، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية، الالتزام بالضوابط القانونية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في منع أي صورة من صور الدعايا الانتخابية أمام اللجان.

وأعلنت غرفة عمليات حماة الوطن، انعقادها على مدار الساعة لمتابعة كافة عمليات التصويت خلال المرحلة الثانية، والتنسيق والتعاون من كافة الجهات المعنية من أجل خروج المشهد الانتخابي بالصورة اللائقة، ولمنع أي تجاوزات أو مخالفات انتخابية.