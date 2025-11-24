الارشيف / أخبار مصرية

الداخلية تدعو المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات خارج اللجان الانتخابية وتعلن ملاحقة مروجي الشائعات

0 نشر
0 تبليغ

الداخلية تدعو المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات خارج اللجان الانتخابية وتعلن ملاحقة مروجي الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - قالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى الادعاءات بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية رغم عدم إحتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات.

وأكدت الوزارة فى بيان أنه "فى إطار ما تلاحظ بشأن تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية رغم عدم إحتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الادعاءات".

ودعت الداخلية، المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا