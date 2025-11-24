المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتابع سير العملية الانتخابية للنواب 2025: نسبة الإقبال في المرحلة الثانية أعلى مقارنة بالأولى.. وحضور بارز للشباب إلى جانب كبار السن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعتها للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 حيث تراقب المنظمة مجريات التصويت خلال اليوم الأول في محافظات القاهرة والغربية ودمياط والسويس.

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة إن نسبة الإقبال في المرحلة الثانية جاءت أعلى مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى تنوّع واضح في الفئات العمرية للمشاركين، ووجود حضور بارز للشباب إلى جانب كبار السن والمتوسطين في العمر.

وأضاف أن الأجواء التي رُصدت تتوافق مع معدلات المشاركة المرتفعة للمصريين في الخارج خلال أيام التصويت السابقة، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على تنامي الثقة في العملية الانتخابية.

وأشار شلبي إلى أن الإجراءات المتخذة لإلغاء 19 دائرة في المرحلة الأولى تُعد دليلًا على صحة ونزاهة العملية، مضيفًا أن لجانًا مثل لجنة مدرسة الطبرى شهدت طوابير انتخابية من فئة الشباب خصوصًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن سير العملية الانتخابية جاء سلسًا ومنظمًا، لافتة إلى وجود تعاون واضح مع وفد المنظمة الذي يضم مراقبين من عدة دول عربية. وأضافت أن اللجان شهدت حضورًا ملحوظًا لمندوبي المرشحين منذ فتح باب الاقتراع، إلى جانب اختفاء مظاهر الدعاية داخل محيط اللجان.

وفي السياق ذاته، قال الإدريسي الحسن، عضو مجلس أمناء المنظمة، إن العملية الانتخابية تتمتع بكل عناصرها الإيجابية، دون رصد أي إشكاليات، سواء على صعيد التنظيم أو مشاركة ذوي الهمم. وأكد أن الإقبال الشعبي كان واضحًا، معتبراً أن المشاركة الشبابية تمثل عنصرًا مهمًا وحيويًا في العملية الديمقراطية.