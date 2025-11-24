ائتلاف نزاهة يواصل رقابة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب: الانطباعات إيجابية والأجواء داخل اللجان اتسمت بالهدوء والنظام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - واصل ائتلاف نزاهة أعماله الرقابية على مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث سجّل مراقبوه حضورًا في عدد من المحافظات، مؤكدين على سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة، مع ملاحظات إيجابية حول مشاركة الناخبين والاستعدادات داخل اللجان.

في السويس، قال أحد أعضاء الائتلاف خلال متابعته للعملية الانتخابية في مدرسة سامي البارودي بلجنة رقم 5، إن الأجواء داخل اللجنة اتسمت بالهدوء والنظام، وأضاف: «لم نواجه أي مشكلات، القاضي كان متعاونًا وودودًا جدًا، والمكان آمن ومرتب، ولاحظنا إقبالًا كبيرًا من الناخبين على التصويت».

وفي المنوفية، عبّر جورج، وهو عضو يوناني ضمن تحالف نزاهة، عن ارتياحه لمستوى التنظيم داخل اللجان قائلاً: «نحن هنا لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، وزرنا أول لجنة اقتراع بالإضافة إلى لجنتين فرعيتين، وكل الانطباعات التي رصدناها إيجابية، ونحن سعداء جدًا بما نشهده هنا».

كما أعربت المراقِبة ستيڤي عن إعجابها بالإجراءات والتنظيم بعد يومين من التدريب داخل الائتلاف، قائلة: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في متابعة الانتخابات، وأنا منبهرة بكل تلك التجهيزات. اليوم رأيت أن كل شيء يسير على ما يرام، بكل يسر وسهولة».