المرصد التونسي لحقوق الإنسان يشيد بالأجواء التنظيمية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - أشاد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بالأجواء التنظيمية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن ما شاهده خلال جولاته الرقابية يعكس سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي ومنظم.

وقال عبد الكبير إن أبرز ما لفت انتباهه هو الحضور الكبير لفئة الشباب أمام المدارس ولجان الاقتراع، معتبرًا أن كثافة مشاركة هذه الفئة العمرية «دليل على وعيهم بدورهم باعتبارهم عماد المجتمع». وأشار كذلك إلى نسبة الحضور الملحوظة للإناث، مؤكدًا أن هذا التنوع يمثل مؤشرًا إيجابيًا على اتساع المشاركة.

وأضاف رئيس المرصد التونسي أن فريق المراقبين حظي بجميع التسهيلات اللازمة للقيام بعمله، وهو ما اعتبره أحد عوامل نجاح العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة.