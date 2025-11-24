بعد انتهاء ساعة الراحة .. استئناف التصويت فى لجان الانتخابات بعين شمس والمطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - عاودت اللجنة الفرعية بدائرة عين شمس والمطرية التصويت فى اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مرة أخرى بعد توقفها لساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساءً، ومن المقرر استمر التصويت حتى التاسعة مساء.

قرار ساعة الراحة فى انتخابات مجلس النواب

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارا بضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي تضمن أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

إجراءات غلق وفتح اللجان الفرعية

وجاءت بالقرار أن يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسائل التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أى ظرف.

ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ثم يستأنف التصويت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).