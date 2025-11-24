الفنان مجدى بدر يدلى بصوته فى انتخابات النواب برفقة ابنته.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 05:24 مساءً - أدلى الفنان مجدى بدر، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 برفقة ابنته، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وقد بدأت اللجان في استقبال الناخبين في اليوم الأول بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وانتشرت عناصر الشرطة في محيط اللجان الانتخابية، وفي الشوارع الرئيسية والمحاور المؤدية إليها، لتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم دون عقبات، مع الدفع بقوات التدخل السريع المدربة على التعامل الفوري مع أية طوارئ قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان قبل دقائق من فتح أبوابها، توافد عشرات الرجال والنساء والشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، فضلًا عن تقديم تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوي الهمم، بدءًا من اختيار اللجان في الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية، بما يضمن تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم دون عناء.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء، علي أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وجاءت محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين)

الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية:

وبدأت الخميس 6 نوفمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة والتى توقفت الخميس الماضي، وذلك مع بدء فترة الصمت الانتخابي لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لحسن اختيار من يمثله فى المجلس.