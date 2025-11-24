الرياض - كتبت رنا صلاح - تقترب إجازة نصف العام بوتيرة سريعة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الكامل لمواعيد الامتحانات وبداية إجازة منتصف العام للعام الدراسي 2025-2026، والتي تنطلق رسميًا في 5 يناير وتستمر حتى 5 فبراير 2026 لبعض الصفوف، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.

اجازة رسمية لمدة 15 يوم لطلاب هذه المدارس.. وبشرى سارة لأولياء الأمور

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف

حددت وزارة التربية والتعليم جدولًا دقيقًا لامتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك خلال الفترة من 10 يناير وحتى 22 يناير 2026، على أن تبدأ إجازة نصف العام مباشرة بعد انتهاء الامتحانات.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة التي أعلنتها الوزارة:

الصفان الأول والثاني الابتدائي:

التقييم المبدئي: من 14 إلى 17 ديسمبر 2025.

التقييم النهائي: من 3 إلى 5 يناير 2026.

تبدأ الإجازة من 5 يناير حتى 5 فبراير 2026، بإجمالي يقارب 30 يومًا.

الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي:

الامتحانات من 10 إلى 15 يناير 2026.

الإجازة من 15 يناير حتى 5 فبراير 2026، لمدة تقارب 20 يومًا.

صفوف أولى وثانية إعدادي، وأولى وثانية ثانوي:

الامتحانات من 10 إلى 15 يناير 2026.

الإجازة من 15 يناير حتى 5 فبراير 2026.

الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي):

الامتحانات من 15 إلى 22 يناير 2026.

الإجازة من 22 يناير إلى 5 فبراير 2026.

عدد أيام إجازة نصف العام 2026 وفق المرحلة الدراسية

أوضحت الوزارة أن مدة إجازة منتصف العام تختلف بين المراحل الدراسية، إذ يحصل طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي على أطول إجازة تصل إلى 30 يومًا، بينما يحصل طلاب الشهادة الإعدادية على حوالي 15 يومًا فقط عقب انتهاء امتحاناتهم.

وأكدت الوزارة أن الإجازة تشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية التي تطبق المناهج المصرية.

وتعود الدراسة في الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقًا لما جاء في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ليستمر الفصل الدراسي الثاني حتى يونيو 2026، حيث تُعقد امتحانات نهاية العام خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن الإجازة تأتي بعد فترة دراسية مكثفة شهدت تقييمات مستمرة، مشيرة إلى متابعة استعدادات المديريات التعليمية لإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة، كما شددت الوزارة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الجديدة التي تعتمد على الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ التقليدي، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.