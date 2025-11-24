الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب الملايين من عشاق الظواهر الفلكية في كافة أنحاء العالم، الحدث الفلكي الأهم خلال القرن الحالي الـ21، خاصة وأنه يمكن رؤيته في العديد من المناطق حول العالم ومن بينها داخل مصر، وهو الكسوف الكلي للشمس والذي يعد الأطول في التاريخ الحديث، حيث أوضحت تقارير فلكية أن مدته تزيد عن 6 دقائق.

ظلام في عز النهار.. مصر تشهد كسوف كلي للشمس في هذا الموعد

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه حسب الحسابات الفلكية، سيكون الكسوف الشمسي الكلي يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس عام 2027، حيث يعد أحد أهم الأحداث أو الظواهر الفلكية التي ستشهدها مصر في هذا القرن الجاري لأنه الأطول ويمكن رؤيته في أكثر من مكان داخل مصر.

موعد أطول كسوف كلي للشمس

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أن هذا الكسوف سيكون كسوفًا شمسيًا كليًا نادر الحدوث، وسيكون الأطول من نوعه في القرن الحادي والعشرين، حيث يتوقع أن يستمر لمدة تزيد عن ست دقائق وعشرون ثانية”.

رؤية الكسوف في هذه المناطق

وقال تادرس، إنه يمكن رؤية الكسوف الكلي المرتقب في أكثر من منطقة، حيث تبقى مدينة الأقصر هي أفضل المواقع لمشاهدة هذا الكسوف ويتوقع أن يستمر فيها لمدة 6 دقائق و23 ثانية، إضافة إلى إمكانية رؤية الكسوف في أسيوط وواحة سيوة، وفي الخارج سيكون مرئيًا في جنوب إسبانيا بالإضافة إلى أجزاء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من القرن الأفريقي.

وتابع: “يوفر الكسوف الكلي للشمس الفرصة لعلماء الفلك لدراسة سطح الشمس والهالة الشمسية، ودراسة الاقتران مع القمر والمدى الذي يقطعه القمر في المدار، وهناك أيضًا دراسات تتم على الغلاف الجوي أثناء الكسوف، ولذلك كلما طالت مدة الكسوف زادت معه الاستفادة العلمية”.