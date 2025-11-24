وزير الخارجية يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع دولة موريتانيا الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الاثنين مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع دولة موريتانيا الشقيقة.

جاء ذلك على هامش القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

ماذا قال عبد العاطي؟

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط وثيقة.

كما تم بحث آفاق زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتفعيل آليات التنسيق الثنائي في إطار اللجان المشتركة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على المستويين العربي والإفريقي، حيث أكد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.