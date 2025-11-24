رئيس حزب التجمع: سرعة تحرك الداخلية والهيئة العليا عززت الثقة في العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:29 مساءً -

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن المخالفة التي رصدها النائب أحمد بلال، مرشح الحزب في المحلة، تم توثيقها عبر بث مباشر أثناء تحركه داخل الدائرة.

وأوضح، أن الفيديو وصل إلى الحزب في التوقيت نفسه الذي بدأ فيه التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن المرشح تواصل أيضاً مع وزارة الداخلية والهيئة العليا من خلال الجهات المعنية في مدينة المحلة ومحافظة الغربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المفاجأة كانت في اتخاذ الهيئة العليا للانتخابات إجراءً سريعاً قبل أن يتقدم الحزب بإبلاغ مركزي، حيث صدر بيان رسمي فوري، ما لاقى ارتياحاً واسعاً ليس لدى حزب التجمع فقط، بل أيضاً بين مرشحين آخرين في الدائرة ومحافظات مختلفة.

وأكد أن هذه المتابعة السريعة من الداخلية والهيئة العليا أصبحت رسالة واضحة تشجع المواطنين على التوجه إلى صناديق الانتخابات بثقة كاملة، في ظل وجود أجهزة قوية تتابع المخالفات وتطبق الإجراءات القانونية فوراً.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن الواقعة لم تؤثر سلباً على سير العملية الانتخابية داخل الدائرة، نظراً لسرعة التعامل معها، مؤكداً أن الأمر لم يستغرق أكثر من ساعة منذ ظهور الفيديو.

وواصل، أن ما حدث في المحلة نموذج يدل على محدودية محاولات الرشوة الانتخابية أو المال السياسي، مشدداً على أن الكشف الفوري عنها يطمئن المواطنين بأن أصواتهم في أمان، وأن هناك متابعة دقيقة تمنع أي محاولات للتلاعب.

ودعا شباب مصر، عبر شاشة البرنامج، إلى التوجه لصناديق الاقتراع لإحداث التغيير الذي يرغبون فيه أو لتأييد من يختارونه، مؤكداً أن ذلك يتم في حرية كاملة، متمنياً يوماً انتخابياً ناجحاً.