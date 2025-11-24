أول أيام انتخابات النواب.. إغلاق اللجان الانتخابية في موعدها دون شكاوى بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:29 مساءً -

أغلقت كافة اللجان الانتخابية في مدن وقرى شمال سيناء في موعدها المقرر الساعة التاسعة مساء، بعد خروج الآلاف من أهالي المحافظة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في اول أيام انتخابات مجلس النواب.

وشهدت لجان مركز بئر العبد التي يتنافس بها سبعة مرشحين يمثلون قبائل الأخارسة والبياضية والدواغره إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر حضورا ملحوظا خاصة فترة ما بعد العصر.

كما شهدت لجان الشيخ زويد ورفح حضورا ملحوظا، وسجلت النساء نسبة عالية في التصوبت، كما شهدت العريش العاصمة حضورا متوسطاخلال الساعات الأخيرة من موعد اغلاق اللجان.

وسادت أجواء من الهدوء في كافة اللجان بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة بوسط سيناء.

وتفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء سير العمل داخل عدد من لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة العريش، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية واستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ جاهزية اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للتصويت، داعيًا المواطنين للمشاركة واختيار من يرونه مناسبًا.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية اليوم الاثنين ، في كافة اللجان بكافة مدن ومراكز شمال سيناء ، وسط إجراءات أمنية مشددة وتستمر حتى مساء غدا الثلاثاء.

وأشار المحافظ علي حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبا المواطنين بالخروج والتصويت للمرشح الذي يرونه مناسبا.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و41 مركزا انتخابيًا، تضم 48 لجنة فرعية مقيدًا بها 317 ألفًا و767 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين بنظام الفردي و5 مقاعد بنظام القائمة، يتنافس عليهم 17 مرشحًا، منهم 12مرشحا على المقعدين الفردي و5 مرشحين آخرين على المقاعد المخصصة للقائمة.