تفاصيل شكاوى الأحزاب في اليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكوى من حزب المصرى الديمقراطى فى التاسعة والربع صباحًا تفيد بعدم فتح اللجنة، وتم التواصل مع رئيس اللجنة الذى أكد انتظام العمل، وتلقينا شكوى من حزب الأحرار الاشتراكى، تفيد أنه فى قرية أبو عيط القليوبية، 50 ألف صوت موزعة على 5 لجان، وتم التواصل مع رؤساء اللجان الذين أكدوا سحب الكثافات وحل الأمر.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حزب صوت الشعب، أرسل فيديو لعملية نقل جماعى للناخبين، تم التأكد من عدم وجود ذلك، وحزب النهضة قدم شكوى عن لجنة رقم 28 بقسم بولاق الدكرور تفيد بعد السماح لمناديب المرشحين من دخول اللجنة، تم التواصل مع رئيس اللجنة الذى أكد وجود العديد من المناديب فى اللجنة، وحزب صوت الشعب تقدم بشكوى خاصة بلجنة فى فيصل السويس، وجود 4 مناديب فى اللجان أثناء الاقتراع.

واستطرد القاضى أحمد بندارى، أن الحزب المصرى الديمقراطى لجنة 6 المحلة الكبرى بوجود توجيه ناخبين لصالح المرشح محمد الكمونى وتم التواصل مع رئيسة اللجنة التى نفت ذلك، وكذلك حزب صوت الشعب، يوجد فيديو يفيد بنقل جماعى، من مدرسة بور سعيد بالزاوية الحمراء، وتم عمل محضر وتبين أنه بعيد عن أى مقر انتخابى، وتقدم حزب صوت الشعب بصورة بوجود شخص بجانب سيدة يقوم بتوجيهها اثناء التصويت فى اللجنة، وتبين أن الشخص الظاهر فى الصورة نجل الناخبة، وحزب العدل تقدم بشكوى عن لجنة بالمحلة الكبرى وجود صندوق اقتراع بدون غطاء الأمر الذى تبين خطإه، وكذلك حزب المصرى الديمقراطى تقدم بشكوى تفيد بأن رئيس لجنة فى طنطا قام بطرد ناخبة لجهلها بكيفية الانتخاب ووضع الورقة فارغة بالصندوق، وأكدت رئيسة اللجنة أنها لم توجه أى ناخبة وأنها لم تحدث هذه الواقعة.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حزب الدستور فى مدرسة بالخصوص تم تقديم شكوى تفيد أنه يتم تقديم بونات مقابل الصوت الانتخابى، وتم ارسال أحد أعضاء اللجنة العامة لمتابعة الموقف وتم تصوير صورة لإثبات عدم حدوث ذلك والرد على الحزب، حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تقدم بشكوى تفيد أن لجنة رقم 11 بحلوان بتواجد أشخاص داخل المركز الانتخابى يستعلمون عن المقرات الانتخابية للناخبين وبالتواصل مع رئيس اللجنة العامة أكد عدم حدوث الواقعة وعدم وجود أى أشخاص داخل المقر الانتخابى، وتقدم حزب الدستور شكوى بلجنة أبو رضوان الصالحية بالشرقية بتعطل اللجنة والناخبين باللجنة، وتم استبعاد الموظفة وتم انتظام العمل وفقًا لما قررته رئيسة اللجنة.

وتلقت الهيئة شكوى من حزب الجبهة الوطنية تفيد أن مدرسة المحطة بقليوب تعمل على ادخال الناخبين ببطء من قبل الأمن فى اللجنين رقم 86 و87 أفاد رؤساء اللجان أنه توجد كثافات أمام المركز الانتخابى، ويتم تصويت المتواجدين بكل سهولة ويسر، وتقدم حزب المؤتمر بشكوى خاصة بلجنة رقم 94 مدرسة أبو عمر الحسينية الشرقية، تفيد بطرد المناديب من اللجنة وتبين وجود 5 مناديب فى اللجنة، وليست 4 وذلك لوجود مساحة فى اللجنة تساعد على عملية الاقتراع بسهولة وكذلك تمكن الناخب من الإدلاء بصوته.

كما أن حزب الجبهة الوطنية تقدم بشكوى للجنة رقم 1 القنطرة غرب الإسماعيلية، بوجود تباطؤ فى التصويت لوجود كثافات وتم ارسال الدعم من المحكمة الابتدائية للتيسير والمساعدة وتقدم حزب المؤتمر بشكوى خاصة بلجنة مدرسة الخليفة المأمون بحر البقر الحسينية، تفيد بغلق اللجنة من قبل المستشار رئيس اللجنة فى السادسة و50 دقيقة بالتواصل مع رئيس اللجنة الذى أفاد أن لديه كثافة كبيرة وعدد المرشحين 31 مرشحا، الأمر الذى تسبب فى تباطؤ العمل وتم استئناف عمل اللجنة، وحزب الجبهة الوطنية تقدم بشكوى فى السابعة ونصف خاصة بمدرسة السادات الابتدائية تفيد بوجود كثافات وتباطؤ فى العمل، تم التواصل مع رئيس اللجنة ومساعدته فى إنهاء الكثافات وتمكين الناخبين من التصويت، وتقدم الحزب ذاته بشكوى خاصة بلجنة 10 مدرسة الخرابة شمال سيناء، تفيد بتباطؤ فى عمل اللجنة الذى أكد أن السبب وجود كثافات كبيرة فى اللجان، مؤكدًا أن جميع الناخبين سوف يدلون بأصواتهم.