مراسل الحكاية: أجواء الانتخابات منتظمة والإقبال متباين بين الشباب وكبار السن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - أجرى خالد أحمد، مراسل برنامج الحكاية، تغطية اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية، التي تُعد ثالث أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية بعد القاهرة والجيزة.

وأشار المراسل إلى أن أجواء الانتخابات كانت منتظمة، مع حضور كبير للنساء وكبار السن في الصباح، بينما شهدت الفترة المسائية إقبالاً متبايناً من الشباب بعد انتهاء دوام العمل.

وأوضح أن عدد المقيدين بلغ 4 ملايين موزعين على 725 مقر انتخابي و1030 لجنة فرعية، يتنافس فيها 253 مرشحاً فردياً ضمن النظام الفردي، مع وجود دوائر بنظام قبلي وعائلي في مناطق مثل بلبيس والحسينية، حيث كان الإقبال كثيفاً نظراً لشهرة بعض المرشحين تاريخياً.

وأضاف أن غرفة متابعة ديوان عام المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تابعت سير العملية، مع تواجد من مندوبي الأحزاب والمرشحين وضمان التزام النظام الأمني. وأكد أن الأجواء كانت منتظمة ولم تحدث أي مشاكل تعكر صفو العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال برنامج الحكاية.

انتهى منذ قليل، اليوم الأول من عملية التصويت باللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الموعد المحدد للاقتراع في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، علي أن يستمر عمل اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وكانت ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).