استقرار جوي مع أمطار متفاوتة.. الأرصاد تحذر السائقين على الطرق الساحلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:37 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار في الأحوال الجوية يسود أغلب أنحاء البلاد الآن، وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم، حيث يأتى هذا الاستقرار بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن الأجواء الحالية تشهد تدفقاً لـ السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية الشمالية وشمال الدلتا، وهو ما يفسر سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق في الوقت الحالى.

ودعت الهيئة المواطنين في تلك المحافظات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من أن فرص سقوط الأمطار لا تزال قائمة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوهت إلى أن الأمطار هناك قد تكون مصحوبة بتشكل السيول على بعض المناطق الجبلية، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للسكان بالقرب من مخرات السيول في تلك المنطقة.