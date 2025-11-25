الارشيف / أخبار مصرية

حضور شبابى أمام لجان حدائق القبة لإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • حضور شبابى أمام لجان حدائق القبة لإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.. صور 1/4
  • حضور شبابى أمام لجان حدائق القبة لإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.. صور 2/4
  • حضور شبابى أمام لجان حدائق القبة لإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.. صور 3/4
  • حضور شبابى أمام لجان حدائق القبة لإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.. صور 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - شهدت لجان حدائق القبة حضور شبابي مكثف في الساعات الأولى على لجان التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 م فى مرحلته الثانية وسط انتشار كثيف للخدمات الأمنية لتنظيم عمليات التصويت داخل اللجان.

 

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

 

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

 

وجرت عملية الاقتراع بداية من أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

 

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:
1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.
2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.
3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.
4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.
5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.
6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.
7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.
8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.
9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.
10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.
11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.
12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.
13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا.
ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح)

33c06eed-8426-442f-9161-e2c0b72b1d6a

انتخابات مجلس النواب 

34800cd5-78f5-49a4-b40b-3c93aa9dff21

حضور شبابي أمام لجان حدائق القبة

b925f0b1-e1cc-43ad-9584-f0e386f9b6e0

انتخابات النواب 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا