حياة كريمة تتابع انتخابات مجلس النواب بأكثر من 12 ألف متطوع مدرّب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ، مشاركتها في متابعة انتخابات مجلس النواب عبر أكثر من 12 ألف متطوع خلال المرحلتين الأولى والثانية في 27 محافظة، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من الاستحقاق النيابي الحالي.

وتتوزع مشاركة المؤسسة في المرحلة الأولى على 14 محافظة تضم 70 دائرة انتخابية و 5606 لجنة فرعية، وفي المرحلة الثانية على 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية و 5287 لجنة فرعية.

وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتى امتدادًا لنجاح المؤسسة في الاستحقاقات الدستورية السابقة، بعدما دفعت بـ 11 ألف متابع كانوا الأكبر عددًا بين المؤسسات الأهلية المعتمدة، مؤكدة أن مشاركتها تنطلق من التزامها بدعم المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية، باعتبار التوعية السياسية أحد الاختصاصات الرئيسية التي تعمل عليها المؤسسة، خاصة مع التركيز على إشراك فئة الشباب بعد تأهيلهم بتدريبات متخصصة وفق المعايير الدولية.

وشددت حياة كريمة، على أن دورها يتجاوز المتابعة الانتخابية ليشمل خدمة المواطن في مختلف مسارات التنمية، دعمًا لثقافة المسؤولية المجتمعية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على صناعة مستقبل.