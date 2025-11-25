حياة كريمة تتابع انتخابات مجلس النواب بأكثر من 12 ألف متطوع مدرّب

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ، مشاركتها في متابعة انتخابات مجلس النواب عبر أكثر من 12 ألف متطوع خلال المرحلتين الأولى والثانية في 27 محافظة، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من الاستحقاق النيابي الحالي.
وتتوزع مشاركة المؤسسة في المرحلة الأولى على 14 محافظة تضم 70 دائرة انتخابية و 5606 لجنة فرعية، وفي المرحلة الثانية على 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية و 5287 لجنة فرعية.
وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتى امتدادًا لنجاح المؤسسة في الاستحقاقات الدستورية السابقة، بعدما دفعت بـ 11 ألف متابع كانوا الأكبر عددًا بين المؤسسات الأهلية المعتمدة، مؤكدة أن مشاركتها تنطلق من التزامها بدعم المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية، باعتبار التوعية السياسية أحد الاختصاصات الرئيسية التي تعمل عليها المؤسسة، خاصة مع التركيز على إشراك فئة الشباب بعد تأهيلهم بتدريبات متخصصة وفق المعايير الدولية.
وشددت حياة كريمة، على أن دورها يتجاوز المتابعة الانتخابية ليشمل خدمة المواطن في مختلف مسارات التنمية، دعمًا لثقافة المسؤولية المجتمعية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على صناعة مستقبل.
وبدأت في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ تعداد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا ويتنافسون على 141 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة في قطاع شرق الدلتا، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.