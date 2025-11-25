محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة العمليات لمتابعة اليوم الثانى للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فى اليوم الثاني لـ انتخابات مجلس النواب ، الآن اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها المحافظة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

ربط غرفة العمليات بكافة الجهات

وأكد محافظ القاهرة وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية .

جاهزية اللجان

كما أكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالى ٨٦٢١٣٠٥ ناخبًا موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابى .

تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة ، داعيًا المواطنين لممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم اليوم .

وأكد محافظ القاهرة إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.