الائتلاف المصري: الإقبال يتصاعد والمناطق الصناعية تدخل على خط المشهد الانتخابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:29 صباحاً - رصد متابعوا الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حالة من النشاط التصويتي المتزايد في عدد واسع من الدوائر، حيث شهدت لجان الاقتراع حضورًا مبكرًا من الناخبين وعاملون المصانع في مشهد يعكس استمرار حالة الاطمئنان والثقة التي لمسها المواطنون في اليوم الأول من العملية الانتخابية، إلى جانب قدرة الحملات على تنشيط الحشد داخل المناطق الريفية والعمالية.

وأظهرت المتابعات الميدانية تباينًا واضحًا في اتجاهات الحشد بين الدوائر الريفية والحضرية؛ ففي قرى ومراكز محافظات الشرقية والدقهلية والغربية ففي لجنة رقم (58)، مدرسة عبد الله المنشاوى للتعليم الاساسي بالغربية، ولجنة رقم (47)، مدرسة الملك الكامل الثانوية بالشرقية، ولجنتين رقم (68-69) أحدهم في مدرسة دمرو للتعليم الاساسي رياض اطفال - ابتدائى – اعدادی، وأخرى مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة، ظهر المستقلون بقوة داخل طوابير الناخبين من خلال حضور العائلات ورموزها التقليدية في مشهد أعاد التأكيد على الدور الواسع للعلاقات الاجتماعية في تشكيل التوجه التصويتي.

وفي المقابل، برز مرشحو الأحزاب داخل المدن الرئيسية بمحافظات القناة والقاهرة، حيث اعتمدت حملاتهم على مجموعات صغيرة منظمة للحشد، تعمل ضمن نطاقات محددة بعيدًا عن ممارسات النقل الجماعي للناخبين، رغم رصد بعض الحالات المحدودة داخل مناطق المصانع والشركات في دوائر التجمع الخامس وشبرا الخيمة وقويسنا والمحلة الكبرى.

كما شهدت لجان التصويت مشاركة نسائية واضحة في مختلف دوائر المرحلة، بينما سجلت دائرة الزقازيق نمطًا مختلفًا من التصويت الجندري نتيجة تعدد المرشحات بها، وج اءت لجنة رقم ( 16)، بمدرسة الحسين الإعدادية بنات، ولجنة رقم (15)، مدرسة الشيخ غريب ، ووجود نائبتين من البرلمان الحالي بين المتنافسين، وهو ما عزز من بروز الكتلة التصويتية النسوية خلال الساعات الأولى.

وفي السياق نفسه، جاءت المناطق الصناعية خلال الساعات الأولى كمكون مؤثر في نسب الإقبال، حيث رصد الائتلاف تدفقات لافتة للعاملين قبل بدء ورديات العمل أو خلال فترات الراحة، وقد ظهر ذلك بوضوح في محيط اللجان القريبة من منطقة العاشر من رمضان الصناعية بالشرقية، ومناطق مسطرد وبهتيم والعبور الصناعية بالقليوبية، ومنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، والمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في الغربية. وأسهم قرب تلك اللجان من مواقع العمل في تسجيل كثافات انتخابية ملحوظة، بما يعكس دور الكتلة العمالية في مشهد المرحلة الثانية.