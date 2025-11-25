مصطفى مدبولى: الدولة المصرية تضع التعليم الفنى والتكنولوجى فى صدارة أولوياتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات الإيطالية، أن التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل نموذج للتعاون الاستراتيجي، والدولة المصرية تضع التعليم الفني والتكنولوجي فى صدارة أولوياتها.

ومن جانبه قال جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالى، إن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات، هو تعاون جديد بين مصر وإيطاليا لتقديم أنشطة تعليمية تعود بالنفع على البلدين، متابعا أن الربط بين المسارين التعليمي والفنى يساعد فى تلبية متطلبات سوق العمل.

وقال محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت فى تحقيق معدلات إنجاز فى إنشاء مدارس جديدة، موضحا أن توقيع الاتفاقية حدث تاريخى.