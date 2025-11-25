الداخلية: ضبط شخصين قاما بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بالقاهرة مقابل إدلائهم لصالح مرشحيهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وسيدة بتسليم بطاقات شخصية للمواطنين ومبالغ مالية مقابل إدلائهم بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل وسيدة – مقيمان بالقاهرة).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.