ضربات أمنية لضبط المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.