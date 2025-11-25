محافظ المنيا الأسبق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - أدلى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025



وبدأ التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الإثنين، حيث تجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحًا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

ويستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:



وجاءت محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين)

الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية:



وبدأت الخميس 6 نوفمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة والتى توقفت الخميس الماضي، وذلك مع بدء فترة الصمت الانتخابي لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لحسن اختيار من يمثله فى المجلس.