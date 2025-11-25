نائب محافظ المنوفية يتابع انتظام التصويت لانتخابات النواب فى يومها الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - تابع اليوم، محمد موسى نائب محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، وعدد من ممثلي الجهات المعنية إنتظام عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الثانية ، والإطمئنان علي سير العملية الانتخابية وعدم رصد أي مخالفات أو شكاوي بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لإنتظام سير العملية الإنتخابية وتقديم الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات بشكل كامل والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها والحضاري.

انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية

وأكد نائب محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات المركزية للمشهد الانتخابي والوقوف على الحالة العامة للجان وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين 2 مليون و 947 ألف و 608 ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في 469 لجنة فرعية لجنة فرعية بإجمالي 12 مركز انتخابي و 455 مقر انتخابي، وقد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).