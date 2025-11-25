زوجان مسنان وسيدة بعكاز يدلون بأصواتهم فى انتخابات النواب بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - حرصت سيدة مسنة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية في عين شمس رغم إعاقتها، حيث اتكأت على ابنتها وعلى عكاز كي تصل إلى لجنتها الانتخابية.

وحرص رئيس اللجنة الفرعية على إخراج كراسي لها كي تستريح حتى يأتى دورها على صندوق الاقتراع، فيما حرص موظفو اللجنة الفرعية على توصيل الورقة الانتخابية لها كي تصويت في الانتخابات.

كما شهدت لجنة فرعية في المطرية حضور رجل مصاب في قدمه إلا أنه أصر على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته.

الزوجان المسنان داخل لجنة الانتخابات

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأت، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت باللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني، والتي تُجرى في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).

الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية

وبدأت الخميس 6 نوفمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة والتي توقفت الخميس الماضي، وذلك مع بدء فترة الصمت الانتخابي لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لحسن اختيار من يمثله في المجلس.