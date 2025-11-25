أئمة أوقاف مركز أولاد صقر بالشرقية يدلون بأصواتهم رافعين أعلام مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - شهدت لجان مركز أو لأحد صقر محافظة الشرقية توافدوا من أئمة وخطباء مساجد المركز على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وناشد الأئمة والخطباء المواطنين بالخروج والتصويت لأن الإدلاء بالصوت واجب شرعى والتخلف عنه مخالفة شرعية.

وصول مسن ذوى الهمم بعد إصراره على التصويت بنفسه فى انتخابات مجلس النواب

وناشد المسن من ذوى الهمم المواطنين الخروج والإدلاء بأصواتهم لأن ذلك يعد واجبا شرعيا فى اختيار الأصلح الصالح العام، وثمن الحضور باللجنة حسن صنيع المسن وعرض الجميع مساعدته إلا أنه رفض وأصر على الوصول للصندوق والإدلاء بصوته دون أى تدخل من أحد.