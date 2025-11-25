النيابةُ العامةُ تستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - استقبل المستشار محمد شوقي – النائب العام – صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، الدكتورة رنيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وذلك بمناسبة تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة؛ لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وقد ثمن السيد المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، وما توليه الدولة من اهتمامٍ بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، التي تُعد نقلة نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم جغرافيًا.

وفي ختام اللقاء، وجّه السيد المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.