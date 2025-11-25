ترحيل رمضان صبحى إلى محبسه بقسم أبو النمرس بعد استمرار حبسه لـ30 ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - نقلت مأمورية من قوات الترحيلات بالجيزة، رمضان صبحي ، لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، التى قررت تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم من استمرار حبس المتهمين.

المحكمة تفض الأحراز ومحامي المتهم الأول ينفي القصد الجنائى

وشهدت ثالث جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، بمحكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول التي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم محامي اللاعب، فيما تغيب محامي المتهم الرابع عن الجلسة.

وخلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية، كما قدمت هيئة الدفاع دفوعها.

شريف إكرامي يحرص علي مؤازرة اللاعب رمضان صبحي

حرص اللاعب شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز، علي الحضور بجلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي، في قضية اتهامه و3 آخرين، بقضية التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، قائلا: "واثقين في القضاء المصري، وإن شاء ربنا هيظهر الحق والأمور تتضح والعدل يأخذ مجراه، وربنا كبير".

وصول شريف إكرامى وهيئة دفاع اللاعب رمضان صبحي لجلسة المحاكمة

حرص شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز، رفقة أشرف عبد العزيز، المحامي، وقائد دفاع اللاعب رمضان صبحي، تمهيدا لحضور جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي، أمام الثالثة أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، حيث اصطحبته مأمورية من قوات أمن الجيزة لمقر المحكمة.

وصول رمضان صبحي وباقي المتهمين لجلسة محاكمتهم

حضر رمضان صبحى وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

المتهم الأول يتمسك بدفاعه الأصيل والمحكمة تؤجل نظر القضية لحضوره وتتحفظ على رمضان صبحي

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، نظرا لطلب هيئة دفاع المتهم الأول بالقضية، ولحضور الدفاع الأصلي للمتهم بعد تمسكه به، كما قررت المحكمة القبض على رمضان صبحي، وحبسه حتى موعد الجلسة يوم الثلاثاء، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه رفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.

وكانت قد شهدت الجلسة السابقة إعلان دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة، إلا أنها قررت رفع الجلسة لنظر تحديد موعد لاحق لنظرها.

مأمورية من ترحيلات أمن الجيزة تتسلم اللاعب لنقله لمحبسه

وتسلمت مأمورية أمنية من الترحيلات، اللاعب رمضان صبحي، عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، بالقبض عليه، وحبسه، وتأجيل نظر القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي، بأحد معاهد السياحة والفنادق، ونقله إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، التابع له القضية.

المحكمة تواجه المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وجميعهم ينفونها

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم.

المحكمة تأمر بإيداع رمضان صبحي بالقفص

وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الموافق 25 أكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.

تفاصيل التحقيقات فى قضية التزوير المتهم بها رمضان صبحي

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير. واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.