الرئيس السيسى: إينى الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وفرانشيسكو جاسبارى المدير العام لفرع الشركة بمصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مُعرباً عن تقديره للتعاون القائم بين الدولة المصرية وشركة "إيني"، خاصة وأن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كما أشاد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشروعات التنموية في مصر.