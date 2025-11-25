ضبط مواطن حاول الإدلاء بصوته وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر في قلين كفرالشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - في إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) حال محاولته الإدلاء بصوته الإنتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر ، وبمواجهته إعترف بتحصله عليها من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) تم ضبطه ، وبحوزته عدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.