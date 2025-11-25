الوطنية للانتخابات توجه اللجان بتمكين الناخبين من التصويت حتى بعد 9 مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، خلال مؤتمرا مع رؤساء اللجان العامة، ولجان المتابعة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات فتح اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

ووجه القاضى أحمد بندارى جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بتمكين جميع الناخبين فى الحرم الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم حتى لو بعد موعد غلق اللجان المحدد بالتاسعة مساءا.

وجاءت محافظات المرحلة الثانية كالتالي:



1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

عملية فرز الأصوات

وعقب انتهاء اليوم من التصويت تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.



ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.