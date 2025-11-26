بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:36 صباحاً - غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوص مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك قائمة الزمالك حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي. خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج. خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا. خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر. جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا. ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. الزمالك يحل ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.