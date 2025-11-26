قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً -

أمر المستشار أدهم منتصر المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بتحقيقات موسعة في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بدائرة قسم اول الرمل والتي تزن قرابة الطن من مخدر الحشيش .

ضبط طن حشيش في الإسكندرية

وبدأت نيابة أول الرمل تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وباشر التحقيقات كل من المستشارين محمد حرحش وأحمد الساخي وأحمد صالح وزكريا هنداوي وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق مع المتهمة في ضبط قرابة الطن من مخدر الحشيش، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة ،

القبض علي سيدة لإتجارها في الحشيش بالإسكندرية

البداية استمرارا لتنفيذ الاستراتيجية وزارة الداخلية الأمنية الشاملة لمكافحة المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها، من خلال توجيه ضربات قوية ومتتالية لأوكار الترويج والاتجار بالمخدرات ، ففي واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، تمكنت مديرية امن الإسكندرية بتوجيهات اللواء رشاد فاروق مدير امن الإسكندرية، واشراف اللواء حسن النحراوي مدير مباحث المديرية، بضبط اكبر مخزن بداخله كميات كبيرة من مخدر الحشيش .

تمكن قسم شرطة اول الرمل برئاسة المقدم أحمد عيسي رئيس المباحث، وضباط القسم الرائد محمد عناني والرائد أحمد هشام ،من ضبط اكبر مخزن للمخدرات في منطقة الرمل اول ، حيث توصلت التحريات الي تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات الي قيام سيدة تزاول نشاطا اجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمة والمخزن محل الواقعة وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهمة وبتفتيش المخزن في منطقة زعربانة دائرة القسم تم ضبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تم إلقاء القبض على المتهمة والتحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي اعلي أثرها أمر المستشار محمد حرحش مدير نيابه اول الرمل بحبس المتهمه المضبوطة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإجراء التحريات اللازمة وصولا لتفاصيل وملابسات الواقعة.