وزير الخارجية يلتقي الرئيس جوزاف عون في بيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥، بالرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى بيروت للتشاور حول سبل دعم مصر للبنان الشقيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

نقل الوزير عبد العاطي إلى فخامة الرئيس تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية، وتهنئته للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة احتفاله بعيد الاستقلال، معرباً عن تقدير مصر لما يجسده هذا اليوم من معان راسخة في مسيرة لبنان ووحدته الوطنية، ومتمنياً للبنان دوام الاستقرار والازدهار. وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع لبنان، مشيراً إلى الحرص على تطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن زيارته إلى بيروت، وهي الرابعة خلال أقل من عام ونصف، تعكس حرص القيادة المصرية على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، موضحاً أن أي تحرك مصري تجاه لبنان ينطلق من ثوابت دعم وحدته وسيادته وأمنه واستقراره. كما أعرب وزير الخارجية عن القلق من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، وداعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وأشاد وزير الخارجية بالمواقف الوطنية الحكيمة التي يتبناها الرئيس جوزاف عون دعماً للمصلحة اللبنانية العليا، مؤكداً استعداد مصر لتسخير شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة والحفاظ على استقرار لبنان، ومواصلة دعم مؤسساته الوطنية.

من جانبه، نقل الرئيس جوزاف عون تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن امتنانه لمواقف مصر الثابتة والداعمة للبنان في مختلف الظروف، وتقديره للدور المصري في دعم استقرار المنطقة. وأكد الرئيس اللبناني تطلعه إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويكرس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية أن نجاح هذه الجهود يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتهيئة بيئة أكثر أمناً تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأسرها.