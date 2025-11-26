احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - تمكنت وزارة الداخلية من خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، من ضبط (75709) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1564) سائق تبين إيجابية عدد (72) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (741) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (135) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (10) أحكام، كما تم التحفظ على (6) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.