الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رغبته في إتمام انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع رغبة الشعب المصري.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر خسرت نحو 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الهجمات على السفن بالبحر الأحمر، خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتقاء عناصر الأكاديمية العسكرية، أنه يتم بشكل منصف وشفاف، لضمان توفير فرص متكافئة، من خلال منظومة مميكنة تحقق انتقاء عادلا لأقصى درجة.

جاء ذلك خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية في العاصمة الجديدة.