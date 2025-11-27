شيخ الأزهر: قرار بتكليف الدكتور مصطفى عبد الغني للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، الأستاذ بكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

واستقبلت الجامعة قرار فضيلة الإمام الأكبر بالفرح والسرور، وكان في استقباله فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام.

نشأ الدكتور مصطفى عبد الغني في أسرة محبة للأزهر الشريف وعلمائه، فألحقه والده عليه -رحمه الله- بالكتاب لحفظ القرآن الكريم، فحفظه في سن مبكرة، والتحق بالتعليم الأزهري وكان من الطلاب المتفوقين النابغين منذ الصغر.

تدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1988م، وكان من المتفوقين، والتحق بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وحصل على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عام 1992م، ثم حصل على ماجستير الاستعاضة الصناعية 1999م، ومنح الدكتوراه في ذات التخصص عام 2003م.

عين مدرسًا في قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب أسنان أسيوط 2003م، ورقي إلى أستاذ مساعد عام 2009م، ورقي إلى درجة الأستاذية في تخصص الاستعاضة الصناعية 2013م، وهي أعلى درجة أكاديمية، كما شغل منصب منسق البرنامج الماليزي بكلية طب الأسنان للبنات، ورئيس الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية وطب الأسنان التحفظي.

صدر قرار فضيلة رئيس جامعة الأزهر بتعيين عبد الغني عميدًا لكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة في عام 2014 حتى 12 نوفمبر 2019، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في 13 نوفمبر 2019م، وظل في منصبه نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات حتى 15 نوفمبر 2020م، وبعد ذلك التاريخ صدر قرار جمهوري بتعينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري ممثلًا عن مؤسسة الأزهر الشريف.

شارك عبد الغني في عدد كبير من الدورات وورش العمل محليًّا ودوليًّا، كما شارك في القوافل الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر مع وزراة الصحة والجمعيات الاجتماعية المختلفة في عديد من المحافظات وعديد من القرى ذات الحاجة الماسة، وهو محاضر دائم في الندوات التوعوية الصحية.

أشرف عبد الغني على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها في الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والأكاديمية العسكرية وأقسام الأسنان، وجمعيات الأسنان، ونشر عددًا من البحوث والدراسات وأوراق العمل في الدوريات المحلية والعالمية، كما حصل على عديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته التعليمية والعلمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد الغني كانت له بصماته المهمة والواضحة خلال فترة توليه عمادة كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ حيث أصبحت الكلية من الكليات المميزة والرائدة في مجالها، إلى أن توج هذا التميز بحصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

إضافة إلى ذلك فإن الدكتور مصطفى عبد الغني حظي بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فعُين منسقًا عامًّا لبيت العائلة المصرية، وأيضًا صدر قرار بتكليفه أمينًا عامًّا لبيت العائلة المصرية.

هذا ويحظي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بحب واحترام وتقدير من جميع الأوساط العلمية في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.