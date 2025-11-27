محافظ الجيزة يكرّم 170 عاملاً بالنظافة من المشاركين في أعمال تجميل محيط المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:20 مساءً -

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ١٧٠ عاملًا من المشاركين في أعمال التجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تقديرًا لجهودهم الكبيرة والمستمرة التي أسهمت في إظهار المحافظة بأبهى صورة خلال الاحتفالية.

كما كرم محافظ الجيزة جميع المسؤولين والعاملين بديوان عام محافظة الجيزة والأجهزة التابعة لها والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء المشاركة نظير مجهوداتهم خلال الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم ١ نوفمبر والمهرجان الدولي للتمور بمدينة الواحات البحرية، الذي أقيم خلال شهر نوفمبر وكذا إعداد ملف المحافظة الخاص بترشيح الجيزة للانضمام لشبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونيسكو.

أكد المحافظ على تقديره لدور كل عامل وموظف ومسؤول بالمحافظة، مشيدًا بحجم المجهودات التي بذلت لإظهار المحافظة بالصورة الحضارية المشرفة التي نالت إعجاب وإشادة الوفود والزائرين من مختلف دول العالم، وذلك بمسرح الديوان العام لتكريم المسؤولين والعاملين بالمحافظة.

وخلال اللقاء وجه المحافظ تحية تقدير لكافة المسؤولين الذين انتهت مدة خدمتهم، مشيدًا بمجهوداتهم خلال الفترة الماضية في إنجاز المهام المكلفين بها لرفع كفاءة محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمحاور المؤدية إليها .

شهد اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى، السكرتير المساعد ، وايمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والهيئات، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.