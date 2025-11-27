ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:20 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.