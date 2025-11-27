وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة فى المدارس الفنية العام الدراسى المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:20 مساءً -

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، نتائج تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصف الأول الثانوى العام، مؤكدًا أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية فاق جميع التوقعات، موضحًا أن أكثر من 750 ألف طالب قد سجلوا في المنصة بالفعل، من بينهم 222 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس وعي الطلاب بأهمية مهارات المستقبل.

توسع الوزارة ببرامج التحول الرقمى

وأكد الوزير أن منصة "كيريو" تعمل بكفاءة عالية وتعد من أهم أدوات بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع ببرامج التحول الرقمي لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، معلنًا إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.