وزارة الداخلية تكشف نتائج الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 145,318 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1,537 سائقاً تبين إيجابية 73 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

كما استمرت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتم ضبط 761 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 127 سائقاً تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكوماً عليهم بإجمالي 21 حكم، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.