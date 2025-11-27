جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة لمكافحة التهريب والمخالفات الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 02:12 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد 6 قضايا.

في مجال المخالفات المرورية: ضبط عدد 2671 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 64 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 223 حكم قضائي متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.