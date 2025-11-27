رئيس الوزراء: ضم محافظة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع وهو أن "يصل الدعم لمن يحتاجه بالكرامة التي يستحقها"، مؤكدا إنه سيتم ضم محافظة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف أن شركة إيني الإيطالية أعلنت ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة. وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 19% زيادة فى الصادرات المصرية، مؤكدا فيما يتعلق بصناعة السيارات أن شركة النصر للسيارات حققت أرباح لأول مرة بعد سنوات من الخسارة.