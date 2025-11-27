وزارة الأوقاف: فتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 19 مسجدًا، غدًا الجمعة 28 من نوفمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

إجمالى عدد المساجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 324 مسجدًا من بينها 248 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و76 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2021م بلغ 13813 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و229 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففى

محافظة البحيرة

:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلى بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربى بقرية البرنوجى – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاى البارود.

وفى محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوى – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبرى ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بنى عبيد.

وفى محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط.

وفى محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.

وفى محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.

وفى محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.

وفى محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركى - مركز العياط.

وفى محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحى الأول – مدينة سوهاج.

وفى محافظة بنى سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.

كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدى النبوى بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.

وفى محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.

كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.

وفى محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.

وفى محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.