يويفا: أوباميانج ومبابي يقودان التشكيل المثالي لأسبوع دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " عن التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت وجود عدد من أبرز نجوم القارة بعد تألقهم اللافت مع أنديتهم خلال المباريات.

مبابي يقود هجوم تشكيل الجولة

وجاء على رأس القائمة ثنائي الهجوم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم مارسيليا، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد، بعدما قدما أداءً استثنائياً أسهم بشكل مباشر في نتائج فرقهم هذا الأسبوع.

وفي خط الوسط، ضمت التشكيلة كلاً من روبرت (كوبنهاجن)، ديكلان رايس (آرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، ودي كيتيلاري (أتلانتا)، بعد عروض قوية انعكست على هيمنة أنديتهم.

أما خط الدفاع فجاء مكوّناً من مارك كوكوريا (تشيلسي)، شوتين (آيندهوفن)، خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، وخليلي (فياريال)، إثر مستويات دفاعية مميزة خلال الجولة.

وفي حراسة المرمى حضر فليكن حارس باير ليفركوزن، بعد تألقه اللافت وتصدياته الحاسمة.

وتعكس هذه التشكيلة بوضوح حجم المنافسة القوية في البطولة هذا الموسم، بعد بروز عدد كبير من النجوم في مختلف الخطوط وتقديم مباريات على أعلى مستوى فني.

وجاء تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا كالتالي

حارس المرمى: فليكن (باير ليفركوزن)

خط الدفاع: مارك كوكوريا (تشيلسي)، شوتين (آيندهوفن)، خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، خليلي (فياريال).

خط الوسط: روبرت (كوبنهاجن)، ديكلان رايس (آرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، دي كيتيلاري (أتلانتا).

خط الهجوم:بيير إيميريك أوباميانج (مارسيليا)، كيليان مبابي (ريال مدريد)