تعرف على موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى بطولة الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - تقام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الثالثة عصر غد، السبت، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، فى لقاء يسعى خلاله الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مشواره في بطولة الكونفدرالية.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

ضمت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كلا من:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم صامويل أويكوندا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

ـ ديودوني موتوييمانا – مساعد أول

ـ ديدييه أيشيموي – مساعد ثانٍ

ـ روريسا باتينس فيديل – حكم رابع

ـ بينما يتولى سينون فيليب جورج مهام مراقب المباراة.